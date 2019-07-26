شكرا لقرائتكم خبر عن آل جابر وناتالي يبحثان دعم العمليات الإنسانية في اليمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد سعيد آل جابر في مقر البرنامج بالرياض أمس (الخميس) مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون النزاعات وعمليات الاستقرار الدكتورة دينيس ناتالي. التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد سعيد آل جابر في مقر البرنامج بالرياض أمس (الخميس) مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون النزاعات وعمليات الاستقرار الدكتورة دينيس ناتالي. وجرى خلال اللقاء استعراض جهود المملكة الرامية لإحلال السلام في اليمن، وجهودها في دعم العمليات الإنسانية والتنموية في اليمن، إضافة إلى تناول العلاقات المتميزة بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



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