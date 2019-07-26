شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف» يدحض أكاذيب الحوثي باستهداف مواقع عسكرية سعودية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) صرح المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت فجر أمس (الخميس) من اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة صنعاء، في محاولة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط. وأكد العقيد المالكي، أن قوات التحالف المشتركة مساء أمس، كانت قد اعترضت وأسقطت طائرة أخرى دون طيار في الأجواء اليمنية، أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة صنعاء، في محاولة لاستهداف المملكة. وأضاف المالكي أنه لا صحة لما تبثه وسائل إعلام المليشيا الحوثية من أنهم استهدفوا مواقع حساسة بقاعدة الملك خالد الجوية، واصفاً أكاذيبهم بأنها تعكس حالة اليأس التي تعيشها المليشيا. وأوضح العقيد المالكي أن استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولات استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني يثبت إجرام هذه المليشيا الإرهابية بارتقاء أعمالها العدائية والإرهابية إلى جرائم حرب بحسب القانون الدولي الإنساني، مؤكداً استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات، وأن هذه الأعمال العدائية والإرهابية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين سيتم التصدي لها بفضل ما يمتلكه التحالف من قدرات.

صرح المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت فجر أمس (الخميس) من اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة صنعاء، في محاولة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط. وأكد العقيد المالكي، أن قوات التحالف المشتركة مساء أمس، كانت قد اعترضت وأسقطت طائرة أخرى دون طيار في الأجواء اليمنية، أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة صنعاء، في محاولة لاستهداف المملكة. وأضاف المالكي أنه لا صحة لما تبثه وسائل إعلام المليشيا الحوثية من أنهم استهدفوا مواقع حساسة بقاعدة الملك خالد الجوية، واصفاً أكاذيبهم بأنها تعكس حالة اليأس التي تعيشها المليشيا. وأوضح العقيد المالكي أن استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولات استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني يثبت إجرام هذه المليشيا الإرهابية بارتقاء أعمالها العدائية والإرهابية إلى جرائم حرب بحسب القانون الدولي الإنساني، مؤكداً استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات، وأن هذه الأعمال العدائية والإرهابية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين سيتم التصدي لها بفضل ما يمتلكه التحالف من قدرات.

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