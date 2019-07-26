شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية والكويت تواصلان التنسيق لإعادة إنتاج النفط في المنطقة المقسومة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية رئيس مركز التواصل الحكومي طارق المزرم، أن زيارة وزير الدولة لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود إلى الكويت، تأتي «في إطار استكمال التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين لإعادة الإنتاج النفطي في المنطقة المقسومة بالجنوب، وذلك بعد استيفاء كل الأمور الفنية المطلوبة من الجانبين».

جاء ذلك عقب استقبال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الأمير عبد العزيز بن سلمان، والوفد المرافق له في الكويت، أمس الأول (الأربعاء).