شكرا لقرائتكم خبر عن «القائد المتحمس» يختتم فعالياته الأمريكية السعودية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - ثامر قمقوم (عرعر)اختتمت أمس (الخميس) فعليات تمرين «القائد المتحمس» 2019 السعودي - الأمريكي، بحضور قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، وقائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي الفريق تيري فيريل، وذلك بمركز التمارين الرئيسي بمدينة الملك خالد العسكرية بالمنطقة الشمالية واستمر لمدة أسبوعين.
وأكد الفريق المطير أن التمرين يهدف إلى تعزيز توافق العمل والتعاون العسكري المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات والمفاهيم ورفع الجاهزية القتالية.
وبيّن أن هذا التمرين يعدّ امتداداً للتمارين المشتركة بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات في الدول الشقيقة والصديقة.
وأعرب قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي عن سعادته بالمشاركة في التمرين، وقال: أتيحت لنا الفرصة للمشاركه في هذا التمرين الرائع الذي يجسد مدى الصداقة التي امتدت لسنوات عدة، وهذه الصداقة ستستمر وتكون أقوى، وأضاف «أشكر للجميع مشاركتهم في هذا التمرين، ونتطلع لتطوير الصداقة والشراكة التي بيننا بالفعل ومعاً سنكون أقوى».
من جهته، أوضح مدير التمرين اللواء الركن محمد بن محسن السناني أن التمرين اتسم بالجدية والتكامل في القيادة والسيطرة وتطبيق كافة العمليات وتوحيد المفاهيم العسكرية المشتركة، مما أعطى الثقة الكاملة للقوات المشاركة فيه لتنفيذ أية مهام تسند إليها.
ولفت إلى أن التمرين اختتم بتنفيذ العمليات التي تم التدرب عليها كإجراءات تقديم نيران الإسناد ودمجها مع المناورة في جميع مراحل العمليات وأعمال القيادة والسيطرة في لواء المدفعية وكذلك عمليات التخطيط والتنسيق بمراكز القيادة في ألوية المدفعية.
يذكر أن التمرين يأتي ضمن التمارين المشتركة التي تشارك بها القوات المسلحة السعودية مع الدول الشقيقة والصديقة لرفع الكفاءة القتالية.
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