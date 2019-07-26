أمين «مسك» لـ "الخليج 365": رؤية ولي العهد أضافت مبادرات ذكية لقطاع الحج

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جدة - خالد شويل - جمال الدوبحي (كوالالمبور) dobahi @ ثمن الأمين العام لمؤسسة ثمن الأمين العام لمؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الخيرية «مسك الخيرية» المهندس بدر بن علي الكحيل لـ«الخليج 365» ما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين من خدمة ضيوف الرحمن والحرص على أمنهم وسلامتهم وما تقدمه من تسهيلات نوعية لجميع الحجاج لإتمامهم أداء مناسك هذه الفريضة العظيمة وعودتهم إلى بلادهم سالمين.وأشاد المهندس بدر الكحيل برؤية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان التي عملت على تسريع ورفع وتيرة أهداف المملكة نحو التقدم والرقي وما استحدثته من خدمات ومبادرات تواكب نمط الحياة العصرية لمختلف المجالات والقطاعات الحيوية. ونوه بما أضافته رؤية المملكة 2030 لقطاع الحج من مبادرات نوعية وذكية تلبي احتياجات الحجاج بأعلى درجات الفاعلية وتختصر الوقت والجهد إلى توظيف التقنية المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة لخدمة ضيوف الرحمن. وذكر المهندس بدر الكحيل ما حظي به مواطنو الدول المشمولة بمبادرة طريق مكة في حج هذا العام (ماليزيا، إندونيسيا، باكستان، بنغلاديش، تونس) وإكمال كافة إجراءاتهم خلال وقت قياسي، مبينا أنها مبادرة فاعلة وتحقق نتائج سريعة وكبيرة في التسهيل على ضيوف الرحمن لأداء فريضة الحج بسهولة ويسر.



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