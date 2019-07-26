شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض: القتل لجانيين فعلا الفاحشة بأحداث قصر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أوضح بيان أصدرته وزارة الداخلية أمس (الخميس) أن كلا من فهد بن سامر بن مرزوق الكثيري (سعودي الجنسية)، ومحمد نعمان فازع العقيل (يمني الجنسية)، أقدما على الترصد لعدد من الأحداث القصّر في أوقات مختلفة وخطفهم وفعل الفاحشة بهم بالقوة، والاعتداء عليهم بالضرب والتسبب في إصابتهم. وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانيين وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام لهما بارتكاب جريمتهما وبإحالتهما إلى المحكمة الجزائية صدر بحقهما صك يتضمن الحكم عليهما بالقتل تعزيراً لشناعة جرمهما، وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق المذكورين. وأضاف البيان أنه تم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بالجانيَيْن أمس (الخميس) بمدينة الرياض في منطقة الرياض.

أوضح بيان أصدرته وزارة الداخلية أمس (الخميس) أن كلا من فهد بن سامر بن مرزوق الكثيري (سعودي الجنسية)، ومحمد نعمان فازع العقيل (يمني الجنسية)، أقدما على الترصد لعدد من الأحداث القصّر في أوقات مختلفة وخطفهم وفعل الفاحشة بهم بالقوة، والاعتداء عليهم بالضرب والتسبب في إصابتهم. وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانيين وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام لهما بارتكاب جريمتهما وبإحالتهما إلى المحكمة الجزائية صدر بحقهما صك يتضمن الحكم عليهما بالقتل تعزيراً لشناعة جرمهما، وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق المذكورين. وأضاف البيان أنه تم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بالجانيَيْن أمس (الخميس) بمدينة الرياض في منطقة الرياض.

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