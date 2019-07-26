، شاهد .. الشؤون الإسلامية تؤمن مساجد المشاعر المقدسة ومسجد الحل بمولدات احتياطية ،

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أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مشروع توريد وتركيب مولدات احتياطية لمساجد المشاعر المقدسة والمواقيت ومسجد الحل بمكة المكرمة، ضمن المشروعات التطويرية، والتي تهدف إلى توفير تيار بديل يعمل تلقائيًا عند انقطاع التيار الكهربائي –لا سمح الله- بتكلفة إجمالية بلغت (2,311,125) ريالاً.
وتم تركيب تسعة مولدات في بعض مقرات الوزارة بعرفات، ومسجد المشعر الحرام، ومقر الوزارة بمزدلفة، ومسجد الخيف بمشعر منى، ومسجد حجاج البر بمشعر منى، ومسجد السيدة عائشة بالتنعيم، ومسجد الحل بجعرانة.
ويأتي ذلك المشروع ضمن المشروعات التطويرية التي اعتمدها الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ضمن خطة الوزارة في الحج للعام الحالي 1440هـ، سعيًا لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن ليتمكنوا من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، اتساقًا مع التوجيهات الكريمة التي تؤكد دائمًا لتحقيق التميز في الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، ومختلف المرافق التابعة لها، وتجهيزها وتهيئتها وفق أعلى معايير الجودة والمواصفات مواكبة لرؤية المملكة 2030.
شاهد .. الشؤون الإسلامية تؤمن مساجد المشاعر المقدسة ومسجد الحل بمولدات احتياطيةعبدالله العنزي الخليج 365 2019-07-26
أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مشروع توريد وتركيب مولدات احتياطية لمساجد المشاعر المقدسة والمواقيت ومسجد الحل بمكة المكرمة، ضمن المشروعات التطويرية، والتي تهدف إلى توفير تيار بديل يعمل تلقائيًا عند انقطاع التيار الكهربائي –لا سمح الله- بتكلفة إجمالية بلغت (2,311,125) ريالاً.
وتم تركيب تسعة مولدات في بعض مقرات الوزارة بعرفات، ومسجد المشعر الحرام، ومقر الوزارة بمزدلفة، ومسجد الخيف بمشعر منى، ومسجد حجاج البر بمشعر منى، ومسجد السيدة عائشة بالتنعيم، ومسجد الحل بجعرانة.
ويأتي ذلك المشروع ضمن المشروعات التطويرية التي اعتمدها الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ضمن خطة الوزارة في الحج للعام الحالي 1440هـ، سعيًا لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن ليتمكنوا من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، اتساقًا مع التوجيهات الكريمة التي تؤكد دائمًا لتحقيق التميز في الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، ومختلف المرافق التابعة لها، وتجهيزها وتهيئتها وفق أعلى معايير الجودة والمواصفات مواكبة لرؤية المملكة 2030.
26 يوليو 2019 - 23 ذو القعدة 1440
01:19 AM
ضمن مشروعاتها التطويرية لموسم الحج وتجاوزت قيمتها الإجمالية مليوني ريال
أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مشروع توريد وتركيب مولدات احتياطية لمساجد المشاعر المقدسة والمواقيت ومسجد الحل بمكة المكرمة، ضمن المشروعات التطويرية، والتي تهدف إلى توفير تيار بديل يعمل تلقائيًا عند انقطاع التيار الكهربائي –لا سمح الله- بتكلفة إجمالية بلغت (2,311,125) ريالاً.
وتم تركيب تسعة مولدات في بعض مقرات الوزارة بعرفات، ومسجد المشعر الحرام، ومقر الوزارة بمزدلفة، ومسجد الخيف بمشعر منى، ومسجد حجاج البر بمشعر منى، ومسجد السيدة عائشة بالتنعيم، ومسجد الحل بجعرانة.
ويأتي ذلك المشروع ضمن المشروعات التطويرية التي اعتمدها الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ضمن خطة الوزارة في الحج للعام الحالي 1440هـ، سعيًا لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن ليتمكنوا من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، اتساقًا مع التوجيهات الكريمة التي تؤكد دائمًا لتحقيق التميز في الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، ومختلف المرافق التابعة لها، وتجهيزها وتهيئتها وفق أعلى معايير الجودة والمواصفات مواكبة لرؤية المملكة 2030.
، شاهد .. الشؤون الإسلامية تؤمن مساجد المشاعر المقدسة ومسجد الحل بمولدات احتياطية ،
المصدر : الخليج 365
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