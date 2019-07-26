بالصور: اختتام التمرين العسكري “القائد المتحمس” بين القوات السعودية والأمريكية

اختتمت اليوم (الخميس) فعاليات تمرين “القائد المتحمس 2019” بين القوات السعودية والقوات الأمريكية، وذلك بمركز التمارين الرئيسي بمدينة الملك خالد العسكرية بالمنطقة الشمالية والذي أستمر لمدة أسبوعين. حضر الختام قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، وقائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي الفريق تيري فيريل، وقد أكد الفريق المطير أن التمرين يهدف إلى تعزيز توافق العمل والتعاون العسكري المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات والمفاهيم ورفع الجاهزية القتالية. وأوضح مدير التمرين اللواء الركن محمد بن محسن السناني أن التمرين اختتم بتنفيذ العمليات التي تم التدرب عليها كإجراءات تقديم نيران الإسناد ودمجها مع المناورة في جميع مراحل العمليات وأعمال القيادة والسيطرة في لواء المدفعية، وكذلك عمليات التخطيط والتنسيق بمراكز القيادة في ألوية المدفعية. Advertisements

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