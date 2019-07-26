رصدت مقاطع متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بعض الفعاليات الغريبة المصاحبة لأحد المهرجانات النقامة في مدينة نجران. وتضمنت فعاليات المهرجان تحديات مثل “شرب الشطة” و”أكل الثوم”، كما تضمنت الفعاليات عروضاً لأكل الثعابين. وواجهت الفعاليات المقامة في المهرجان انتقادات من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأشار بعضهم إلى الأضرار الصحية والنفسية لمثل هذه التحديات والعروض.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منها “شرب الشطة” و”أكل الثعابين”.. فعاليات غريبة في مهرجان بنجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.