«هدف» يستقبل طالبي العمل بحفر الباطن.. الجمعة

يبدأ الفرع المتنقل لصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، ابتداء من الغد وعلى مدى ثلاثة أيام، استقبال الباحثين والباحثات عن العمل، وذلك في مجمع هلا مول بمحافظة حفر الباطن.

ويقدم الفرع المتنقل خدماته عبر حافلة مجهزة بالإمكانات اللازمة لخدمة عملاء الصندوق من أصحاب الأعمال والباحثين؛ بهدف دعم توطين الوظائف وتأمين طالبي العمل بالقطاع الخاص من خلال استقبال الشباب وتسجيلهم في البوابة الوطنية للعمل.

كما توفر الفروع المتنقلة، لأصحاب العمل، خدمات في مقدمتها التعريف ببرامج الصندوق، والمشاركة في المعارض في مناطق المملكة كافة، وزيارة المواقع التي لا توجد فيها فروع لـ«هدف» وفق زيارات مجدولة، ومساعدة العميل على التسجيل في البرامج، وتفعيل حسابات العملاء، ومساعدة العملاء في تقديم طلبات الدعم، ورفع المطالبات المالية للبرامج كافة .