تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن مساء اليوم الخميس، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار في الأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة صنعاء في محاوله لاستهداف المملكة.
وجدّد المتحدّث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، تذكيره المجتمع الدولي بالأعمال العدائية التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكدًا أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستحبط كل محاولات المليشيا الإرهابية وستبطل مخططاتها العدائية.
وأشار إلى أن توجيه المليشيا الانقلابية صواريخها البالستية وطائراتها المسيرة إلى المناطق والمرافق المدنية والأحياء السكنية المأهولة بالمواطنين العزل وتعمّدها استهداف المدنيين جرائم حرب ضد الإنسانية توقع المليشيا المدعومة من إيران والتابعة لها تحت طائلة القانون الدولي.
واستهجن العقيد المالكي الادعاءات التي تخرج فيها المليشيات بين يوم وآخر معلنة كذبًا وزيفًا استهداف مطارات ومواقع عسكرية عجزت في الواقع عن الوصول إليها يقظة أبطال قوات التحالف.
كانت هذه تفاصيل خبر «التحالف» يعترض ويسقط طائرة بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا لاستهداف المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.