بلدية بارق تغلق مطعمين و 3 محلات مهنية

وأضاف البارقي، أن الجولات شملت المحلات المهنية أيضاً وأسفرت عن إغلاق 3 محلات مهنية ببارق ورصد 7 مخالفات ، وتم إلزامهم بتحسين واجهات المحلات ضمن حملة معالجة التشوه البصري .
وختم البارقي أنه سيتم تطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين مؤكداً أستمرار الجولات الرقابية في الصباح والمساء ومشيراً للمستهلك أنه في حال وجود مخالفات الإبلاغ عنها عبر 940.
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