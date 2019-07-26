بلدية بارق تغلق مطعمين و 3 محلات مهنية

أغلقت بلدية محافظة بارق مطعمين و3 محلات مهنية وذلك ضمن الجولات الرقابية التي نفذتها خلال الأسبوع الماضي، وتم رصد 22 مخالفة صحية ومهنية، أوضح ذلك رئيس بلدية بارق، أحمد البارقي وذكر أن المراقبين الصحيين واصلوا أعمالهم الميدانية بحملة الرقابة البلدية وقد نفذوا جولات رقابية على المطاعم والمطابخ بمركز ثلوث المنظر وأسفرت عن أغلاق مطعمين ورصد 14 مخالفة صحية ومصادرة 5 كيلو من المواد الغذائية الفاسدة .

وأضاف البارقي، أن الجولات شملت المحلات المهنية أيضاً وأسفرت عن إغلاق 3 محلات مهنية ببارق ورصد 7 مخالفات ، وتم إلزامهم بتحسين واجهات المحلات ضمن حملة معالجة التشوه البصري .

وختم البارقي أنه سيتم تطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين مؤكداً أستمرار الجولات الرقابية في الصباح والمساء ومشيراً للمستهلك أنه في حال وجود مخالفات الإبلاغ عنها عبر 940.