اخبار السعوديه

بلدية بارق تغلق مطعمين و 3 محلات مهنية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
أغلقت بلدية محافظة بارق مطعمين و3 محلات مهنية وذلك ضمن الجولات الرقابية التي نفذتها خلال الأسبوع الماضي، وتم رصد 22 مخالفة صحية ومهنية، أوضح ذلك رئيس بلدية بارق، أحمد البارقي وذكر أن المراقبين الصحيين واصلوا أعمالهم الميدانية بحملة الرقابة البلدية وقد نفذوا جولات رقابية على المطاعم والمطابخ بمركز ثلوث المنظر وأسفرت عن أغلاق مطعمين ورصد 14 مخالفة صحية ومصادرة 5 كيلو من المواد الغذائية الفاسدة .

وأضاف البارقي، أن الجولات شملت المحلات المهنية أيضاً وأسفرت عن إغلاق 3 محلات مهنية ببارق ورصد 7 مخالفات ، وتم إلزامهم بتحسين واجهات المحلات ضمن حملة معالجة التشوه البصري .

وختم البارقي أنه سيتم تطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين مؤكداً أستمرار الجولات الرقابية في الصباح والمساء ومشيراً للمستهلك أنه في حال وجود مخالفات الإبلاغ عنها عبر 940.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بلدية بارق تغلق مطعمين و 3 محلات مهنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا