حج / وزير الشؤون الإسلامية المالديفي يثمن سرعة الإجراءات والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن



مكة المكرمة 22 ذو القعدة 1440 ه الموافق 25 يوليو 2019 م واس

نوه معالي وزير الشؤون الإسلامية بجمهورية المالديف رئيس مكتب شؤون حجاج المالديف لموسم حج 1440 الشيخ إلياس جمال بما تقدمه المملكة من خدمات مباركة لحجاج بيت الله الحرام وحرصها في كل عام على توفير المزيد من الخدمات والإمكانات لهم ليؤدوا الركن الخامس من أركان الإسلام في راحة ويسر وأمان.

وأعرب عقب لقائه رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا الدكتور رأفت بن إسماعيل بدر عن تقديره وامتنانه لحفاوة استقبال أفواج حجاج المالديف من قبل مسؤولي وزارة الحج والعمرة والمؤسسة مثمنا سرعة إنجاز إجراءات الحجاج في المطار وسرعة وصولهم إلى مكة المكرمة مؤكدا أن ما يحظى به الحجاج من كريم الرعاية وحسن الاستقبال من الجميع في هذه البلاد المباركة ليس بغريب حيث جندت حكومة خادم الحرمين الشريفين كامل طاقاتها وإمكاناتها لخدمة وراحة ضيوف الرحمن .

وأشاد بالدور المهم والكبير الذي تقوم به وزارة الحج والعمرة ومؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا لتسهيل وصول البعثة و إنهاء كافة معاملات وإجراءات الحجاج داعيا الله عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – خير الجزاء على ما يقدمانه من أعمال جليلة ومباركة في خدمة الإسلام والمسلمين وحرصهما على رعاية حجاج بيت الله الحرام .

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