خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يعزيان تونس في وفاة السبسي

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر في وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.

وقال خادم الحرمين "علمنا بنبأ وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية رحمه الله، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعب الجمهورية التونسية الشقيق بأحر التعازي وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".





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كما بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود برقية مماثلة إلى الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر.

وأعلنت الرئاسة التونسية، الخميس، وفاة السبسي بعد ساعات من نقله إلى المستشفى العسكري بالعاصمة، إثر تعرضه لـ"وعكة صحية".

الرئيس التونسي الراحل من مواليد 1926 بتونس العاصمة، وتولى رئاسة الجمهورية عام 2014 بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية على منافسه منصف المرزوقي.

وأدى محمد الناصر اليمين الدستورية رئيساً مؤقتاً لتونس؛ حيث إنه في حال وفاة الرئيس أو العجز التام تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتتولى إقرار الشغور النهائي، وتقوم بإبلاغ رئيس مجلس الشعب والأخير يتولى فورا مهام الرئيس مؤقتا لأجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما.



وقررت الحكومة التونسية إعلان الحداد الوطني لمدة 7 أيام وتنكيس الأعلام بالمؤسسات الرسمية، إثر وفاة السبسي.