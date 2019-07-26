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الحكومة الأمريكية تعيد العمل بعقوبة الإعدام
متابعات الخليج 365 - متابعة
قرّرت الحكومة الأمريكية استئناف العمل بعقوبة الإعدام على المستوى الفيدرالي، وقالت إنها ستنفذ أحكام إعدام بحق خمسة مساجين، لأول مرة منذ 15 عامًا.
وأمر وزير العدل الأمريكي بيل بار، مكتب السجون الفيدرالي بتبني إضافة مقترح لبروتوكول التنفيذ الفيدرالي يمهد الطريق لعمليات الإعدام.
وقال بار في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية أمس الخميس : إن الكونجرس أجاز صراحة عقوبة الإعدام من خلال التشريعات التي تبنّاها ممثلو الشعب في مجلسي الكونجرس، ووقع عليها الرئيس دونالد ترامب.
ومن المقرر البدء في إعدام السجناء الخمسة اعتبارًا من ديسمبر القادم.
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