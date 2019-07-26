احذر استخدام الكمبيوتر بهذه الوضعية

2019-07-26

متابعات الخليج 365 - متابعة

عادات كثيرة يفعلها الإنسان كل يوم وبشكل طبيعي دون أن يدرك خطورتها على صحته، لعل أهمها وضع جهاز الكمبيوتر على القدمين والجلوس لفترات طويلة دون أن يخطر على بال أحد خطورة هذه الوضعية.

وفي دراسة نشرتها وكالة “سبوتنيك” للأنباء أكدت أن هذه الحركة يمكن لها أن تزيد من احتمالية الإصابة بالسرطان، حيث وجد باحثون سويسريون من مستشفى جامعة بازل أن أجهزة الكمبيوتر المحمولة الساخنة تؤدي إلى تلف الجلد، وأن الأشعة الكهرومغناطيسية يمكن أن تغير المعلومات الوراثية وتسبب سرطان الجلد.

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أيضًا، يمكن لطريقة الجلوس هذه أن تتسبّب بمشاكل في الحمل، حيث يؤثر الاستخدام طويل الأمد للكمبيوتر المحمول على قدرة المرأة على الإنجاب، ولها ذات التأثير على الرجل أيضًا.

كذلك تساهم هذه الوضعية بحدوث آلام الرقبة والظهر، فاستخدام الكمبيوتر المحمول لفترات طويلة يؤدي إلى أضرار بالغة في العمود الفقري والرقبة.

أيضًا صعوبة في النوم، حيث يتسبّب الضوء الصادر من شاشة الكمبيوتر المحمول بإيقاف إنتاج الميلاتونين في الجسم، وهو الذي يساعد ارتفاعه في الجسم على النوم.