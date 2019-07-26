وقت اللياقة توقع اتفاقية الشارقة لمدة 15 عاما

أعلنت شركة لجام للرياضة المالك والمشغل لأندية وقت اللياقة عن اتفاقية شراكة (نوعية) مع شركة نادي الشارقة الرياضي للاستثمار لمدة 15 عام، بإنشاء صالة رياضية تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المراكز الرياضية في خدمة للرجال والنساء في قاعات منفصلة ووفق اعلى مستوى الجودة، وذلك على مساحة ستة ألاف متر مربع في مقر النادي بمنطقة الخزانة في الشارقة بالإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه نادي الشارقة الاماراتي في مقره بقاعة المؤتمرات، وحضر مراسم التوقيع إبراهيم الجروان رئيس شركة نادي الشارقة الرياضي للاستثمار، وعلي بن حمد الصقري رئيس مجلس إدارة وقت اللياقة، إلى جانب سعيد مطر عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس المركز الإعلامي للنادي ومحمد إسحاق المازمي عضو شركة نادي الشارقة الرياضي للاستثمار وطارق ال صالح عضو شركة نادي الشارقة الرياضي للاستثمار

من جهته أوضح علي بن حمد الصقري رئيس مجلس إدارة شركة لجام للرياضة أن الشركة حرصت على توثيق علاقتها مع نادي الشارقة الرياضي بوصفه أحد قلاع الرياضة في الدولة والحاصل على لقب الدوري مؤخرا وأن البيئة الاستثمارية في النادي بشكل خاص وفي إمارة الشارقة بشكل عام تعزز من نجاح المشروع الاستثماري الجديد في إنشاء الصالة الرياضية على أرقى المستويات وأفضلها تقنية.

وأضاف الصقري ” نتطلع إلى أن نواصل الاستثمار مع نادي الشارقة الرياضي وأن نحقق رؤية الشراكة في نشر الرياضة وأن تكون أسلوب حياة صحية للمجتمع، مشيرا إلى أن هذا التوقيع من شأنه أن يعزز العمل المشترك مع النادي لإنجاز الصالة الرياضية والتي ستقدم خدماتها للرجال والنساء بشكل ذوي خصوصية لتكون الصالة الأبرز في مشاريع الشركة خلال الفترة المقبلة على مستوى دولة الإمارات.

فيما كشف إبراهيم الجروان أن توقيع الاتفاقية جاء بعد محادثات لمدة سنتين أثمرت عن هذه الشراكة التي تتواصل على مدى خمسة عشر عاماً لإنشاء وتشغيل الصالة الأولى من نوعها على مستوى الدولة في تقديم خدمها للرجال والنساء في قاعات منفصلة ووفق اعلى مستوى الجودة، لتكون إضافة حقيقة ونوعية في الاستثمار الرياضي.