شكرا لقرائتكم خبر عن لتنفيذ إنشاء الجسر.. إغلاق طريق الأمير متعب بالدمام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد العبدالله (الدمام)

أعلنت أمانة وإدارة المرور بالمنطقة الشرقية إغلاق منطقة العمل في تقاطع جسر طريق الأمير متعب بن عبدالعزيز، مع السكة الحديد بالدمام، اعتبارا من غد (السبت). وأوضح المتحدث باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان أن عملية الإغلاق مرتبطة بتنفيذ أعمال استكمال لتنفيذ إنشاء الجسر عند التقاطع مع السكة الحديد؛ بهدف مواجهة الكثافة المرورية المتزايدة بمثل هذا الموقع.

ولفت إلى أن مدة المشروع 24 شهرا، وأن الإغلاق والتحويلة ستكون في خطوط الخدمة، مع استمرار الحركة بالجسر العلوي، فيما سيتم الإعلان عن التحويلة لمنطقة العمل في الصحف الرسمية. وأهابت الأمانة في بيان صادر أمس (الخميس) بمرتادي الموقع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بمسار التحويلة حفاظا على سلامة الجميع؛ تجنبا لوقوع أي حوادث نتيجة عدم الالتزام بالمسار المحدد.