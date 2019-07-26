الطائف: إنقاذ يد مواطنة من فرامة لحم

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أنقذت فرق الدفاع المدني في الطائف أمس (الخميس)، يد مواطنة احتُجزت داخل فرامة لحم، بمساعدة فريق طبي من مستشفى الملك فيصل. أنقذت فرق الدفاع المدني في الطائف أمس (الخميس)، يد مواطنة احتُجزت داخل فرامة لحم، بمساعدة فريق طبي من مستشفى الملك فيصل. وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية عبر «تويتر»، أنه نتج عن الواقعة إصابة طفيفة المواطنة.



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