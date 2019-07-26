شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم مكة» يبدأ حصر المُستحقين لمكافأة الـ٥٠ ألف والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) al-
بدأت إدارة الموارد البشرية بتعليم منطقة مكة المكرمة، حصر المعلمين والمعلمات المستحقين لمكافأة الـ٥٠ ألف ريال، ممن تم تعيينهم خلال الفترة من 1/ 7/ 1406هـ، وحتى 18/ 11/ 1407هـ.
واشترطت الإدارة تعبئة استمارة عدم أسبقية صرف المكافأة في إدارة الموارد البشرية، وصورة من وثيقة التخرج بدرجة البكالوريوس (انتظام)، وصورة من قرار التعيين، وصورة من أول مباشرة بعد التعيين، وصورة الهوية الوطنية، ورقم حساب الآيبان البنكي.
وبيَّنت أنه في حالة كان المستحق متوفياً، فإنه يشترط حضور وكيل المتوفي مع الوكالة الشرعية، وإحضار صك حصر الإرث، وصورة حساب الآيبان البنكي للوكيل الشرعي.
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