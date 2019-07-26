خادم الحرمين يعزي الرئيس التونسي المؤقت في وفاة السبسي

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، للرئيس المؤقت للجمهورية التونسية محمد الناصر في وفاة رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، للرئيس المؤقت للجمهورية التونسية محمد الناصر في وفاة رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي. وقال الملك سلمان: «علمنا بنبأ وفاة فخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعب الجمهورية التونسية الشقيق بأحر التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».



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