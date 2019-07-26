حساب المواطن تسجيل الدخول| وإجابة سؤال متى ينزل حساب المواطن هذا الشهر| وشروط الأهلية والاستحاق...

أعلن حساب المواطن عبر صفحته الرسمية على تويتر صدور نتائج الأهلية لشهر يوليو 2019، في دورته العشرين، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية والاستعلام، ويمكن التسجيل إذا توافرت بك شروط الأهلية التي سنذكرها في الأسفل في هذا الموضوع، ويهتم حساب المواطن بالمواطنين السعوديين، ولمواجهة ظروف الحياة الصعبة، ومساعدتهم على تخطي المشاكل وإعانتهم على تخطي ظروف الحياة اليومية، وسنوضح لكم بالأسفل رابط حساب المواطن للتسجيل.

ونشر حساب المواطن عبر صفحته على تويتر رسالة مضمونها ” صدرت نتائج الأهلية للدورة العشرين لشهر يوليو 2019″، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على موقعه.

التسجيل في حساب المواطن

يقدم الموقع الرسمي خدمة الاستعلام عن المستفيدين برقم الهوية، والتسجيل به يتيح لك الإستفادة من جميع الخدمات المقدمة للدعم، وأعلن حساب المواطن أن صرف دفعات الدعم سيكون يوم 10 من كل شهر، وفي حالة وجود عطل أو غيره، يتم الصرف في اليوم السابق أو اليوم التالي، ويكون التسجيل عبر الخطوات التالية:

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الدخول على رابط حساب المواطن للتحقق من الأهلية.

الدخول إلى موقع حساب المواطن.

كتابة البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية والهاتف والبريد وغيرها من البيانات الهامة.

في حالة القبول ستستلم رسالة نصية على هاتفك.

شروح الاستحقاق والأهلية في حساب المواطن

نكتب لكم الآن شروط الأهلية والاستحقاق في حساب المواطن، حيث يجب أن تستوفي الشروط المطلوبة لتلقي الدعم، وتتمثل الشروط في:

أن يكون متلقي الدعم سعودي الجنسية. يستثنى من الشرط الأول أولاد الزوجة المتزوجة من سعودي، أو أولاد الزوج المتزوج من سعودية. ويجب أن يكون المستفيد من الدعم مقيم داخل المملكة العربية السعودية. ويعتمد على دخل الأسرة وعدد الأطفال وأعمارهم. يمكن للسيدة المتزوجة التسجيل في حساب المواطن الدفعة 21، إذا كانت مهجورة، متزوجة من غير سعودي، زوجها غائب، عائلة سجين، أو عائلة فاقد الأهلية”، وتقديم المستندات التي تثبت ذلك، وفي حالة كانت غير متزوجة تسجل كتابع لرب الأسرة.

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متى ينزل حساب المواطن هذا الشهر؟

يتساءل الكثير من المواطنين السعوديين المسجلين في حساب المواطن، عن موعد نزول حساب المواطن في كل شهر، وهو يتم نزوله يوم 10 ميلاديا كل شهر، ويمكن في حالة وجود عطل أو مشاكل يتم التقديم يوم أو يومين أو التأخير يوم أو يومين، وشدد حساب المواطن على المواطنين السعوديين، ضرورة كتابة البيانات الصحيحة، وكتابة مصادر الدخل في حالة تعددها، وأن تكون البيانات المكتوبة في الموقع هي الموجودة في الواقع.