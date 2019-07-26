، بعثة الأهلي تصل جدة وبرانكو يمنح اللاعبين راحة لمدة يومين ،

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محمد بن مسعود - الدمام - منح مدرب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش راحة للاعبين عن أداء التدريبات لمدة يومين، بعد نهاية المعسكر الإعدادي للفريق والذي أقيم في النمسا.
وتقرر أن يعاود الفريق تدريباته مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بمقر النادي.
وكانت بعثة الفريق الكروي الأول وصلت اليوم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، قادمة من النمسا بعد انتهاء المعسكر الإعدادي للفريق والذي بدأ في السابع من الشهر الجاري.
وجدير بالذكر أن الأهلي سوف يواجه نظيره الهلال بدور الـ 16 لدوري أبطال آسيا في لقاء كلاسيكو سعودي آسيوي يوم الثلاثاء السادس من أغسطس القادم في لقاء الذهاب على ملعب الجوهرة بجدة، بينما سيكون موعد مباراة الإياب في 13 أغسطس على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.
بعثة الأهلي تصل جدة وبرانكو يمنح اللاعبين راحة لمدة يومينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-26
منح مدرب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش راحة للاعبين عن أداء التدريبات لمدة يومين، بعد نهاية المعسكر الإعدادي للفريق والذي أقيم في النمسا.
وتقرر أن يعاود الفريق تدريباته مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بمقر النادي.
وكانت بعثة الفريق الكروي الأول وصلت اليوم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، قادمة من النمسا بعد انتهاء المعسكر الإعدادي للفريق والذي بدأ في السابع من الشهر الجاري.
وجدير بالذكر أن الأهلي سوف يواجه نظيره الهلال بدور الـ 16 لدوري أبطال آسيا في لقاء كلاسيكو سعودي آسيوي يوم الثلاثاء السادس من أغسطس القادم في لقاء الذهاب على ملعب الجوهرة بجدة، بينما سيكون موعد مباراة الإياب في 13 أغسطس على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.
26 يوليو 2019 - 23 ذو القعدة 1440
12:09 AM
منح مدرب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش راحة للاعبين عن أداء التدريبات لمدة يومين، بعد نهاية المعسكر الإعدادي للفريق والذي أقيم في النمسا.
وتقرر أن يعاود الفريق تدريباته مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بمقر النادي.
وكانت بعثة الفريق الكروي الأول وصلت اليوم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، قادمة من النمسا بعد انتهاء المعسكر الإعدادي للفريق والذي بدأ في السابع من الشهر الجاري.
وجدير بالذكر أن الأهلي سوف يواجه نظيره الهلال بدور الـ 16 لدوري أبطال آسيا في لقاء كلاسيكو سعودي آسيوي يوم الثلاثاء السادس من أغسطس القادم في لقاء الذهاب على ملعب الجوهرة بجدة، بينما سيكون موعد مباراة الإياب في 13 أغسطس على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.
، بعثة الأهلي تصل جدة وبرانكو يمنح اللاعبين راحة لمدة يومين ،
المصدر : الخليج 365
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