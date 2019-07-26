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محمد بن مسعود - الدمام - اختتمت بطولة الاولمبياد للرماية على الأطباق التي أقيمت خلال الفترة من 18 إلى 22 ذي القعدة 1440هـ بميدان الرماية بمدينة تدريب الأمن العام الرياض، وبتنظيم الاتحاد السعودي للرماية.
وتفصيلاً، حقق المركز الأول بمسابقة الرماية على الأطباق (تراب) بدرجة "الممتاز" الرائد محمد بن منصور الشريدة من منتخب وزارة الحرس الوطني للرماية.
ويعد الرائد "الشريدة" أكثر رامٍ حقق المركز الأول في المملكة، وأول لاعب سعودي يصل إلى نهائيات آسيا بالإضافة لكونه مسجلاً أعلى رقم سعودي أولمبي.
وأوضح مقطع فيديو نشرته وزارة الحرس الوطني من حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، يظهر من خلاله الرائد محمد الشريدة وهو يصيب الأهداف بكل احترافية، ونال مقطع الفيديو إعجاب رواد التواصل.
26 يوليو 2019 - 23 ذو القعدة 1440 12:26 AM
اختتمت بطولة الاولمبياد للرماية على الأطباق التي أقيمت خلال الفترة من 18 إلى 22 ذي القعدة 1440هـ بميدان الرماية بمدينة تدريب الأمن العام الرياض، وبتنظيم الاتحاد السعودي للرماية.
وتفصيلاً، حقق المركز الأول بمسابقة الرماية على الأطباق (تراب) بدرجة "الممتاز" الرائد محمد بن منصور الشريدة من منتخب وزارة الحرس الوطني للرماية.
ويعد الرائد "الشريدة" أكثر رامٍ حقق المركز الأول في المملكة، وأول لاعب سعودي يصل إلى نهائيات آسيا بالإضافة لكونه مسجلاً أعلى رقم سعودي أولمبي.
وأوضح مقطع فيديو نشرته وزارة الحرس الوطني من حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، يظهر من خلاله الرائد محمد الشريدة وهو يصيب الأهداف بكل احترافية، ونال مقطع الفيديو إعجاب رواد التواصل.
، شاهد .. الرائد "الشريدة" يحقق المركز الأول بمسابقة الرماية على الأطباق ،
المصدر : الخليج 365
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