، "مشعل بن ماجد" يزف 1440 عريساً في أضخم حدث اجتماعي ،

محمد بن مسعود - الدمام - نيابة عن أمير منطقة مكة المكرمة

زف الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، مساء اليوم، 1440 عريساً في "فرح جدة"، وذلك بمركز جدة للمنتديات والفعاليات نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بحضور كوكبة من المسؤولين والشخصيات العامة ورجال الأعمال والإعلام ولفيف من ضيوف الحفل.

وشهد الاحتفال الذي نظمته الجمعية الأهلية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري، عرض فيلم وثائقي عن "جمعية زواج جدة" تضمن مسيرة الجمعية منذ تأسيسها.

وبعد ذلك تلا أحد العرسان ميثاق الزواج نيابة عن عرسان جدة, والذي تضمن عهداً وميثاقاً مبنياً على التمسك بالدين والآداب، والتعاون على البر والتقوى والرحمة والإحسان.

وأشار رئيس مجلس إدارة "جمعية زواج جدة" أحمد آل سلطان العمري، في كلمة له بتلك المناسبة، إلى التقدم والتطور الذي يشهده العمل الخيري في المملكة نتيجة دعم خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وسمو ولي العهد وتحقيقاً لرؤية 2030، لافتاً إلى الإنجازات التي حققتها جمعية الزواج في بناء أسر مستقرة، مفيداً بأن عدد المستفيدين من خدمات الجمعية بلغ أكثر من 90 ألف شاب وفتاة منذ التأسيس.

وتفضل الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة بتكريم كبار الداعمين وعدد من الشخصيات الاجتماعية الذين ساهموا في دعم مسيرة الجمعية, كما كرم سموه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بمناسبة انتهاء فترتهم في المجلس.

وتم عمل سحوبات على الجوائز المقدمة للعرسان كان منها "شقة سكنية تمليك" مقدمة من شركة "نسما", وكذلك عدد من "السيارات" قدمتها شركة محمد يوسف ناغي وإخوانه للسيارات, إضافة إلى 200 تذكرة مقدمة من الخطوط السعودية وعدد كبير من الهدايا المختلفة.

واعتبر "العمري" الرعاية الأبوية الكريمة والدعم اللامحدود من قبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل أحد أهم دعائم النجاح للجمعية وكان لرعايته الكريمة الدور الكبير لإنجاح "فرح جدة"، مؤكداً امتنان الجميع لتشريف الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، وحرصه على مشاركة أبنائه فرحتهم.

وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن دعم العرسان لا يتوقف على تيسير الزواج وتقديم المساعدات المادية والعينية, لكنه امتد لأكثر من ذلك، حيث تم عقد أكثر من 46 دورة تأهيلية التحق بها 2451 مستفيداً من العرسان والعرائس للحفاظ على استمرار الزواج وتقوية أواصر الأسرة، من خلال تعليم الشباب والفتيات وتدريبهم على مهارات الحياة الزوجية والجوانب الشرعية والاقتصادية والاجتماعية والمالية، لينعموا بحياة زوجية مستقرة وسعيدة، حيث أجرت الجمعية عدداً من البحوث في هذه الجوانب أشارت النتائج إلى أن معدل الاستقرار الأسري لهذه الأسر يفوق نسبة 90% من مجموع الأسر التي استفادت من خدمات الجمعية.

وأرجع المدير التنفيذي لـ"جمعية زواج بجدة"، زياد بن عبدالعزيز فلمبان، النجاح الكبير الذي تحقق لـ"فرح جدة" للدعم الذي شهده الحفل من الجهات الرسمية والخاصة، مضيفاً أن حفل هذا العام حقق رقماً قياسياً غير مسبوق، كما أن مشاركة الداعمين من رجال الأعمال بتقديم جوائز تجاوزت قيمتها المالية أكثر من 3.5 ملايين ريال.

ورفع العضو المؤسس لـ"جمعية زواج بجدة" الشيخ عبدالمحسن بن عبدالله الخيَّال، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، على نجاح "فرح جدة"، والبهجة التي ارتسمت على وجوه عرسان جدة، وقال: "ننظر للزواج على أنه بادرة اجتماعية حث عليها ديننا وأوصى بها نبينا الشباب، وهي بداية لإطلاق "مؤسسة الأسرة"، والذي يستلزم مساندة ودعم الجميع، ويترجم معنى التعاون على البر والتقوى، ويجسد أنبل وأوفى صور التكافل".