، منح "المحزري" وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أصيب أثناء مشاركته بالحد الجنوبي

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمنح الجندي أول وليد محمد المحزري وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة لإصابته أثناء مشاركته في عاصفة الحزم وإعادة الأمل بالحد الجنوبي.

فيما شكرت أسرة المحزري القيادة على هذه اللفتة الكريمة موضحة بأنه ليس بالأمر المستغرب وقفتها مع أبطال الحد الجنوبي وجميع جنود الوطن ممن يسطرون الملاحم يومياً ويدحرون الأعداء، مشيرة بأنها فخورة بما قدمه ابنها في سبيل تراب هذا الوطن الغالي.

يشار إلى أن الجندي المحزري كان قد تلقى علاجه في الخارج على نفقة الدولة وذلك بعد تعرضه لإصابة، وقد تم تركيب طرف صناعي له وعاد لأحضان الوطن وهو ينعم بالصحة والعافية متمنياً مشاركة زملائه مجدداً في الذود عن عرين الوطن.