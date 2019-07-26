شكرا لقرائتكم خبر عن ناطق الحوثيين محمد عبدالسلام يهين الرئيس الراحل ”صالح” ويستفز أنصاره.. ويوجه تهمة جديدة للإصلاح بشأن جثمانه..! (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الناطق الرسمي باسم جماعة الحوثي ورئيس وفدها في المفاوضات محمد عبد السلام، إن الرئيس اليمني الراحل، علي عبد الله صالح، قتل بطريقة عفوية أثناء هروبه من العاصمة اليمنية.



وقال محمد عبدالسلام، يوم الأربعاء لتلفزيون روسيا اليوم، تابعها محرر "ناس تايمز" إن “صالح قتل بطريقة عفوية أثناء هروبه من صنعاء”، مضيفًا أن “الرئيس الراحل دفن بحضور أبنائه”،



واتهم ناطق الحوثيين حزب الإصلاح باستفزاز المؤتمريين في الحديث عن جثة علي عبدالله صالح..!



وقتل صالح في الرابع من ديسمبر 2017 على يد جماعة الحوثي بعد انهيار التحالف بين فريقيهما، ومعارك استمرت أسبوعا في العاصمة صنعاء.

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ويتواجد محمد عبدالسلام ووفد من الجماعة في موسكو وألتقى نائب وزير الخارجية الروسي حسب ما أفادت وسائل إعلام الجماعة.

وكانت روسيا قد سحبت بعثة لها في صنعاء عقب أيام من مقتل “علي عبدالله صالح”، ما أضعف غطاء الحوثيين السياسي.



وحول التصعيد العسكري، قال عبدالسلام إن استهداف الجماعة للمطارات السعودية “أسباب انسحاب القوات الإماراتية من اليمن”. وكانت أبوظبي سحب جزء كبير من قواتها من اليمن في يونيو/حزيران الماضي.



ولفت عبدالسلام إلى أن وفد جماعته بحث مع “المسؤولين الروس الأوضاع في اليمن وسبل تطبيق اتفاقية ستوكهولم”. وتعثر تنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي وقع بين الجماعة والحكومة الشرعية في ديسمبر/كانون الأول2018م، ويخص الوضع في الحديدة وتبادل الأسرى والمعتقلين وتفاهمات في تعز.



واتهم عبدالسلام، الحكومة الشرعية بإفشال تنفيذ الاتفاق. وقال “لا يريدون تنفيذ اتفاقية ستوكهولم لأنهم لا يريدون حلا سياسيا”.



وتقاتل جماعة الحوثي الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً منذ 2014م وفي مارس/أذار2015 تدخل تحالف تقوده السعودية دعماً للحكومة.

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