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شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: اغتيال قيادي بارز في حزب الإصلاح بمدينة الضالع قبل قليل (الاسم + الصورة) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أغتال مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية، اليوم الخميس، القيادي في حزب الإصلاح ومديري جمعية البر، بمحافظة الضالع خالد غيمان.
وافادت مصادر محلية أن مسلحون يستقلون دراجة نارية أغتالوا خالد غيمان عضو فرع حزب الاصلاح في مديرية الضالع بينما كان خارجا من المسجد بعد صلاة العشاء.
واكدت أن المسلحين، اطلقوا عليه وابلا من الرصاص، وأردوه قتيلا على الفور قبل ان يلوذوا بالفرار.
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