- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكّلت سيدات سعوديات فريقاً متخصصاً في رياضة الهايكنج وتسلق الجبال، يضم عدداً من السيدات والفتيات من مختلف الأعمار. وتمكن الفريق الذي أطلق عليه اسم “رواسي” من تسلق أعلى القمم في المملكة؛ كقمة جبال السودة، وقمة جبل صبحة ضمن سلسلة جبال طويق، إضافة إلى جبال العلا وأملج.
ولم يكتفِ الفريق بتسلق القمم السعودية، بل سافرت بعض عضوات الفريق للخارج وتمكّن من تسلق قمة البروس الأعلى في أوروبا، وقمة جبل توبقال في المغرب، ووصلن كذلك إلى المخيم الرئيسي لقمة إيفرست. وتمكن الفريق خلال الأيام الماضية من تسلق قمة جبل فوجي في اليابان في رحلة استمرت 34 ساعة متواصلة. ويسمح الفريق، بحسب “العربية.نت”، بانضمام الرجال إليه بشرط أن يكون تسجيل الرجل عن طريق زوجته أو قريبته إذا كانت عضوة فاعلة في الفريق.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: سعوديات يشكلن فريقاً لتسلق الجبال حول العالم.. ويسمحن بانضمام الرجال بهذا الشرط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.