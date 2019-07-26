بالصور: سعوديات يشكلن فريقاً لتسلق الجبال حول العالم.. ويسمحن بانضمام الرجال بهذا الشرط

شكّلت سيدات سعوديات فريقاً متخصصاً في رياضة الهايكنج وتسلق الجبال، يضم عدداً من السيدات والفتيات من مختلف الأعمار. وتمكن الفريق الذي أطلق عليه اسم “رواسي” من تسلق أعلى القمم في المملكة؛ كقمة جبال السودة، وقمة جبل صبحة ضمن سلسلة جبال طويق، إضافة إلى جبال العلا وأملج.

ولم يكتفِ الفريق بتسلق القمم السعودية، بل سافرت بعض عضوات الفريق للخارج وتمكّن من تسلق قمة البروس الأعلى في أوروبا، وقمة جبل توبقال في المغرب، ووصلن كذلك إلى المخيم الرئيسي لقمة إيفرست. وتمكن الفريق خلال الأيام الماضية من تسلق قمة جبل فوجي في اليابان في رحلة استمرت 34 ساعة متواصلة. ويسمح الفريق، بحسب “العربية.نت”، بانضمام الرجال إليه بشرط أن يكون تسجيل الرجل عن طريق زوجته أو قريبته إذا كانت عضوة فاعلة في الفريق.

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