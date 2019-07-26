صور.. صلاة الجنازة على شهيدي الواجب الشمري والعنزي في حائل

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تقدّم الأمير عبدالعزيز بن سعد أمير منطقة حائل ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن جموع المصلين، بعد صلاة عصر اليوم بجامع برزان بمدينة حائل، لأداء صلاة الميت على شهيدي الواجب العريف محمد بن سند الشمري وجندي أول عبدالحميد بن عبدالله العنزي، واللذان استشهدا في الحد الجنوبي دفاعاً عن الوطن.
ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعد، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لأسرتي وذوي شهيدي الواجب، سائلاً الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، ويسكنهما فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان. من جانبهم عبّر ذوو شهيدي الواجب عن شكرهم وتقديرهم للقيادة ولأمير منطقة حائل ونائبه على مواساتهم التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم وتخفيف مصابهم، سائلين الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة.
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