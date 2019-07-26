وزير العمل يزف بشرى سارة للمواطنين: توطين مهن تخصصية وقيادية قريباً

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل حالياً على التوسع في توظيف المتخصصين أصحاب الكفاءات العالية من أبناء وبنات هذا الوطن في عدد من المهن التخصصية والقيادية، موضحاً أن الوزارة تستهدف الوظائف الأكثر ملاءمة لأبناء وبنات الوطن، ومبيناً أن الإعلان عنها سيكون قريباً.
وقال الراجحي، إن “أبناء وبنات الوطن على قدر عالٍ من الكفاءة، ولن نسمح بأي تجاوزات تؤثر على جهود الوزارة في التوطين، ونعمل حالياً على التوسع في توظيف ذوي الكفاءات في عدد من المهن التخصصية، والقيادية، ونستهدف الوظائف الأكثر ملاءمة لأبناء وبنات الوطن، التي سنعلن عنها قريباً”. جاء ذلك التصريح بعد تداول تغريدة من حساب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تفاعلت خلالها مع أحد الإعلانات المتداولة عن توفر وظائف لإحدى الجنسيات العربية، في مخالفة لأنظمة العمل في المملكة. وأكدت وزارة العمل في التغريدة نفسها على استمرار الوزارة بتنفيذ قراراتها ومبادراتها الهادفة للتوسع في التوطين بمختلف المهن والقطاعات.
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