اتفاقية تعاون بين «سجون الرياض» و«معين» لتأهيل النزلاء في المملكة

عقدت المديرية العامة للسجون بمنطقة الرياض، وجمعية معين لتأهيل النزيل، أمس الأربعاء، بمقر المديرية للسجون في الرياض، اتفاقية شراكة لتنفيذ مشروع «ساعد» لتأهيل النزيل.
ويأتي ذلك في إطار تعزيز الشركات الاستراتيجية للمديرية العامة للسجون بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وعُقدت الاتفاقية بحضور نائب مدير عام السجون اللواء مشعل فالح السبيعي، ومدير إدارة الإصلاح والتأهيل اللواء مبارك السليس، ومدير إدارة سجون منطقة الرياض العقيد علي العمري .
وأفاد نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور إبراهيم الزهراني، أن الجمعية متخصصة في تأهيل النزلاء في المملكة، مشيرًا إلى أن مشروع «ساعد» يأتي ضمن حزمة برامج ومشاريع تقدمها الجمعية للنزلاء داخل الإصلاحيات.
وثمن الزهراني الجهود المبذولة من قِبل المديرية العامة للسجون، ووقف محمد بن عبد الله الجميح نظير حرصهم واهتمامهم في رعاية النزلاء .
يُذكر أن المشروع سيُسهم في تأهيل النزلاء نفسيًّا، وتربويًّا، واجتماعيًّا، وترويحيًّا.
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