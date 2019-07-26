7 مشاريع لهيئة تطوير مكة تدخل الخدمة

اعتمد مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل الخطة التشغيلية لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بموسم حج 1440، حيث تقوم الهيئة بتنفيذ نحو 7 مشاريع لتكون جاهزة في موسم الحج 1440.

وتهدف الخطة إلى رفع أداء المشاريع التي تشرف الهيئة على تشغيلها بالمشاعر المقدسة والارتقاء بها، وتأتي في مقدمتها الإشراف على تشغيل قطار المشاعر المقدسة بالتعاون مع شركة «سار»، ومنشأة الجمرات والمشاريع المرتبطة بها، وصيانة وتشغيل دورات المياه في المشاعر المقدسة، ومحطة معالجة مخلفات الذبح، ومشروع سقيا حجاج بيت الله الحرام، إضافة إلى رصد كفاءة خدمات الحج، وإنشاء قاعدة بيانات مرجعية عن الخدمات وتحديثها دورياً.

ستستند الخطة على جاهزية عدة مشاريع جديدة في المشاعر المقدسة التي تنفذ وفقاً لتوصيات لجنة الحج المركزية، والتي عُقدت بعد موسم حج العام الماضي، حيث ستعمل بعض تلك المشاريع التي نُفذّت بكامل طاقتها، والبعض الآخر تم الانتهاء من مرحلتها الأولى.

التنسيق المتواصل

قال المتحدث الرسمي بالهيئة المهندس جلال بن عبدالجليل كعكي إنه «تم إعداد هذه الخطة بإشراف مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس الهيئة، الأمير خالد الفيصل، وبمتابعة مباشرة من نائبه الأمير بدر بن سلطان، وستكون متوافقة مع المشاريع الجديدة التي نفذتها الهيئة في هذا العام بالمشاعر المقدسة، إضافة إلى المشاريع المنفذة في السابق».

وأبان أن هذه الخطة تعتمد في تشغليها على التنسيق المتواصل والمستمر مع كافة الجهات ذات العلاقة خصوصا القطاعات الأمنية، حيث يحرص الرئيس التنفيذي للهيئة المشرف العام على خطة أعمال الحج الدكتور هشام الفالح على تضافر جهود جميع الجهات ذات العلاقة وتكاملها في إطار تنسيق مشترك يكفل بإذن الله إنجاح أعمال الحج.

وأشار كعكي إلى أن «الهيئة جندت كافة كوادرها الإدارية والفنية البالغ عددهم 14 ألف موظف، إضافة إلى أكثر من 400 آلية لتنفيذ الخطة التشغيلية، حيث وضعت آليات محددة لتنفيذها على أرض الواقع، والتأكد من أن جميع المشاريع على أهبة الاستعداد لتقديم خدمتها لضيوف الرحمن».

قطار المشاعر

تتضمن الخطة التشغيلية لهذا العام الإشراف على أعمال المشاريع الخدمية لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة التي يأتي في مقدمتها الإشراف على تشغيل قطار المشاعر المقدسة الذي من المتوقع أن ينقل خلال خطة التفويج من مشعر منى في اليوم الثامن من ذي الحجة إلى مشعر عرفات ومن ثم العودة إلى منى خلال نفرة الحجاج من مشعر عرفات أكثر من 360 ألف حاج، بينما سيكون إجمالي عدد الحجاج الذين سينقلهم القطار خلال أيام التشريق أكثر من مليوني حاج. أما منشأة الجمرات فتتركز خطة تشغيلها على استعدادات المنشأة في استقبال الحجاج أثناء أيام الرمي، إضافة إلى صيانة وتشغيل المشاريع المرتبطة بها والموصلة إلى منشأة الجمرات وكذلك المشاريع المرتبطة بالمنشأة ومدى جاهزية البنى التحتية بها.

معالجة مخلفات الذبح

اشتملت الخطة أيضاً على إكمال جاهزية تشغيل دورات المياه في المشاعر المقدسة البالغ عددها 484 مجمعا، تحوي أكثر من 30 ألف دورة مياه جاهزة لاستخدام ضيوف الرحمن خلال أيام الحج، وكذلك مشروع محطة معالجة مخلفات الذبح، حيث سيسهم هذا المشروع وللعام الثاني على التوالي في تنظيم آلية التخلص من المخلفات وتحويلها إلى سماد عضوي يستفاد منه، بعد أن كانت في الماضي تدفن بطرق عشوائية، الأمر الذي يؤدي إلى تضرر البيئة والمياه الجوفية على المدى القريب والبعيد.

ويهدف المشروع الذي يعد الأول من نوعه في العالم إلى حماية البيئة من الروائح الكريهة والبكتيريا وتلوث المياه الجوفية جراء عمليات دفن المخلفات، حيث يتسع مخزون المحطة لنحو 10 آلاف طن، بينما يتم معالجة 120 طناً من المخلفات يوميا.

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سقيا الحجاج

تُشرف الهيئة أيضاً من خلال خطتها التشغيلية على مشروع سقيا حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة، حيث تم توفير أكثر من 600 برادة ماء منتشرة في المشاعر المقدسة خدمةً لضيوف الرحمن من خلال محطات تبريد وتعقيم المياه، وتتولى إدارة السقيا الإشراف على تلك البرادات وصيانتها لتكون جاهزةً في حج هذا العام، حيث يُقدّر إنتاجها بأكثر من 700م3 في الساعة.

مشاريع ستدخل الخدمة في حج هذا العام:

1ـ إنشاء جسر المشاة الموازي لطريق الملك عبدالله بمشعر منى.

2ـ تمديد طريق 206 وربطه بنفق مع طريق 204.

3ـ إنشاء 3 منحدرات بمشعر منى.

4ـ إنشاء مبانٍ سكنية وإدارية متعددة الطوابق لمشغلي محطات قطار المشاعر.

5ـ تهيئة الموقع الجبلي شرق ربوة مشعر منى.

6ـ تهيئة البنية التحتية حول محطات قطار المشاعر المقدسة بمشعري مزدلفة وعرفات.

7ـ تركيب وتشغيل 2400 وحدة دورة مياه جاهزة ومتنقلة في مشعر منى.