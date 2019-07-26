محافظة خميس مشيط تودع 3 شهداء

أدى محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط ظهر أمس صلاة الظهر والصلاة على الشهيد علي سعيد القحطاني في مسجد الأميرة، كما نقل تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وتعازي أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز إلى أسرة الشهيد القحطاني، الذي استشهد بالحد الجنوبي في مهمة رسمية.

وقال ابن مشيط «أنقل لكم تعازي القيادة الرشيدة في وفاة ابنكم، الذي توفي شهيدا يؤدي مهامة وواجباته تجاه وطننا الغالي، ونحن جميعا فداء لهذا دوت الخليج، ونسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، والعدو مدحور، وجنودنا البواسل رجال الشجاعة هم الدرع الحصين أمام كل الأعداء، وكل من تسول له نفسه المساس بهذا الكيان العظيم».

من جانبهم، أثنى أقارب الشهيد على مواقف الدولة الرشيدة، وما توليه من عناية تجاه أسر الشهداء، وقالوا: «الحمد لله أن ابننا ضحى بروحه من أجل دوت الخليج شهيدا، ونحن جميعا فداء لهذا البلد المعطاء، قبلة المسلمين ومهبط الوحي».

كما أدى وكيل محافظة خميس مشيط عبدالله بن علي المالكي صلاة الظهر أمس والصلاة على الشهيد ظافر سعد آل سالم بجامع مستشفى القوات المسلحة، والذي استشهد دفاعا عن دينه ووطنه.

ومن جهة أخرى، أدى رئيس مركز تندحة سلمان بن سعد آل كاسي يرافقه مدير شرطة تندحة صلاة الظهر والصلاة على الشهيد سعيد بن سعد الشهراني، الذي استشهد دفاعا عن دينه ومليكه ووطنه في جامع المجمع الخيري بتندحة.