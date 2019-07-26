وشاح جديد لأعضاء النيابة وكاركتر مطور للتوعية

اعتمد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، ظهر أمس، في مقر الرئيس للنيابة العامة «وشاح المرافعات» المخصص للمدعين العامين أعضاء النيابة العامة، والذي يتم ارتداؤه أثناء انعقاد جلسات المحاكمات. ويعد الوشاح تمييزاً للمدعي العام عند ممارسة اختصاصاته في رفع ومباشرة إجراءاته في الدعوى الجزائية العامة أمام جهات التقاضي، ويحقق أحد قيم النيابة العامة المتمثلة في الحرص على ظهور منسوبيها بمظهر لائق شكلاً ومضموناً.

وفي ذات السياق، دشن النائب العام شخصية «مطور» وهي عبارة عن «كاركتر» سيكون وسيلة مجتمعية تساعد على إيصال رسائل النيابة العامة التوعوية والتثقيفية للمجتمع. وستساعد هذه الشخصية على نشر الوعي القانوني والأمني بأسلوب بسيط ومباشر يتفاعل معه المجتمع، بما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية، وحماية الحقوق والحريات.وقال النائب العام إن «النيابة العامة وفي إطار سعيها لمواكبة رؤية 2030 المباركة تعمل بخطى حثيثة ومتسارعة إلى تطوير أدواتها في كافة الاتجاهات الفنية والمهنية لتعزيز الصورة الذهنية لدى المجتمع، ضمن منظومة حكومية تتكامل مع الجهات العدلية والأمنية ذات العلاقة، لتحقيق ما من شأنه طموح ولاة الأمر تجاه وطنٍ قويٍّ آمن».