تشديد على منع التعدي على الأراضي بالقصيم

استقبل أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، في مكتبه بالإمارة أمس، وكيل الإمارة المساعد للحقوق صالح البرادي، وأعضاء لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بالإمارة الذين قدموا للسلام عليه، واطلاعه على أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية، حيث اطلع أمير القصيم على تقرير تضمن إجمالي مساحات الأراضي الحكومية والتعديات التي أزيلت.

وأكد الأمير فيصل بن مشعل أهمية المحافظة على الممتلكات العامة واستثمارها بالطرق المثلى التي تخدم جميع المواطنين، داعياً أعضاء اللجنة إلى أداء الأمانة الملقاة على عاتقهم في خدمة الصالح العام وإبراء الذمة وإحقاق الحق والحفاظ على أملاك المواطنين والدولة، مشددا على ضرورة الالتزام والتقيد بالتعليمات التي تمنع التعدي على الأراضي الحكومية.