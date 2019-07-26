تشديد على منع التعدي على الأراضي بالقصيم

وأكد الأمير فيصل بن مشعل أهمية المحافظة على الممتلكات العامة واستثمارها بالطرق المثلى التي تخدم جميع المواطنين، داعياً أعضاء اللجنة إلى أداء الأمانة الملقاة على عاتقهم في خدمة الصالح العام وإبراء الذمة وإحقاق الحق والحفاظ على أملاك المواطنين والدولة، مشددا على ضرورة الالتزام والتقيد بالتعليمات التي تمنع التعدي على الأراضي الحكومية.
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