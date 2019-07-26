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إزالة شبوك في شفا الطائف

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أزالت أمانة الطائف، ممثلة في بلدية الشفا الفرعية، عددا من المشوّهات البصرية التي تمثلت في غرف من الصفيح، وصنادق عشوائية للأغنام والماشية، أقامها مخالفون بشكل غير نظامي، مما تسببت في تشوية المظهر العام.

وأوضحت الأمانة أن فرع الشفا نفّذ حملة ميدانية مكثفة على أشكال متنوعة من التشوه البصري، ووجّه إنذارات لمالكين بإخلاء المواقع، وأخذ تعهدات بالإزالة العاجلة، إضافة إلى إزالة البسطات العشوائية والغرف الصفيح وشبوك الأغنام، التي تسببت في تشويه المظهر العام للمركز السياحي، وعدم نظاميتها.


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