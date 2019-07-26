26 ألف حاج بريطاني هذا العام

ثمّن قنصل عام بريطانيا سيف الدين اشر، عمق العلاقات الثنائية بين المملكة وبريطانيا، وحرص حكومات البلدين على تطويرها وتعزيزها بما يخدم الشعبين الصديقين، منوها بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من خدمات كبيرة وميسرة للحجاج البريطانيين، الذين يصل عددهم إلى 26 ألف حاج هذا العام.

جاء ذلك، عقب لقاء القنصل رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأميركا وأستراليا، المطوف طارق محمد عنقاوي، بمقر المؤسسة في مكة المكرمة، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة، إذ تشرف المؤسسة على خدمة 26 ألف حاج بريطاني يفدون لأداء فريضة الحج.

تجويد الخدمات

أعرب سيف الدين عن اعتزازه بما يلقاه الحجاج البريطانيون مع بقية قاصدي الحرمين الشريفين من مختلف دول العالم، من عناية واهتمام من حكومة وشعب المملكة، وما يقدم لهم من تسهيلات وإمكانات وخدمات مثالية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

وأفاد بأن التنسيق الدائم والمستمر مع وزارة الحج والمؤسسة أسهم في تجويد الخدمات وتوحيد الجهود، في سبيل توفير الراحة واليسر للقادمين من بريطانيا لأداء مناسك العمرة وفريضة الحج.

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التوسعة السعودية

أبان القنصل العام البريطاني بجدة، أن «خدمات الحج في الأعوام الأخيرة تشهد تطورا كبيرا في آلياتها، إضافة إلى بعض المواقع كمنشأة الجمرات، وقطار المشاعر المقدسة، مؤكدا أهمية التوسعة السعودية الثالثة في توفير مساحات إضافية لضيوف الرحمن، والتوسعة التي شهدها مطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمر الذي يضفي تناسبا بين الخدمات المقدمة من الدولة والأعداد التي تستضيفها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأضاف، أن القنصلية البريطانية توفد كل عام فريق حج من الشؤون القنصلية لمكة، لمتابعة أمور رعاياها من ضيوف الرحمن، مؤكدا أن حجاج بريطانيا يحظون بجُلّ الرعاية والاهتمام من المؤسسة.