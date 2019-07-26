تأمين طريق الحجاج إلى منفذ الخضراء

أكد مدير جمرك منفذ البقع اليمني صالح الغميسي، جاهزية المنفذ الحدودي لاستقبال حجاج بيت الله الحرام القادمين من المحافظات الشمالية لليمن: صنعاء وصعدة وحجة وعمران.

تأمين الطريق

قال الغميسي لـ«دوت الخليج» أمس إن «التحالف العربي والجيش الوطني اليمني يقومان بتأمين الطريق من صنعاء وصعدة حتى الحدود، ونزع الألغام العشوائية التي زرعتها ميليشيات الحوثي حتى أصبح الطريق آمنا».

وأضاف أن «منفذ البقع أصبح جاهزا لبدء دخول الحجاج القادمين من صنعاء وصعدة وحجة وعمران وذمار وأغلب المحافظات الشمالية لليمن»، مشيرا إلى نقص بعض احتياجات الجوزات في المنفذ لكنه بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدربه منصور هادي تم التغلب على كافة الصعب واستكمال أي قصور، مشيدا بتعاون الجانب السعودي في منفذ الخضراء الذين يقدمون كافة أوجه التعاون انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.

مدينة حجاج الوديعة

أوضح أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين آل عيبان، أن «مدينة الحجاج والمعتمرين في الوديعة تواصل دورها في استقبال ضيوف الرحمن على مساحة 10 آلاف متر مربع، وتتكون من قسمين: الأول للرجال ويتكون من صالة استقبال و34 غرفة بجميع منافعها، والثاني للنساء ويتكون من صالة استقبال و22 غرفة بجميع منافعها، إضافة إلى مسجد رجال يتسع لـ500 مصلٍ بدورات مياه مستقلة، ومسجد نساء مجهز بدورات مياه مستقلة، ومواقف حافلات».

شرورة تستنفر جهودها

تستنفر محافظة شرورة كافة طاقاتها، حيث تم استقبال 7300 حاج حتى صباح أول من أمس، بعد إنهاء إجراءات دخولهم من منفذ الوديعة في مدينة الحجاج بالوديعة، وعند وصولهم قُدّمت لهم القهوة والمرطبات والوجبات الساخنة من جمعيات البر بالوديعة ومحافظة شرورة، وبعد استكمال إجراءاتهم نقلوا على هيئة مجموعات في حافلات ترافقهم دوريات أمن الطرق إلى المشاعر المقدسة.

الطريق الذي يسلكهُ الحجاج من صنعاء إلى منفذ الخضراء الحدودي:

- محافظة صنعاء

- مديرية خولان الطيال

- نقيل الفرضة

- مفرق مأرب

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- محافظة الجوف

- مديرية براقش

- مديرية الحزم

- منفذ البقع اليمني

- منفذ الخضراء السعودي

- المسافة من صنعاء إلى منفذ الخضراء السعودي 340 كيلومترا

حركة الحجاج بمنفذ الوديعة من 15 إلى 22 من ذي القعدة

- عدد الحجاج 8175

- عدد الحافلات 175

- عدد مراجعي العيادة في مركز المراقبة الصحي 110

- عدد مراجعي عيادة استراحة الحجاج 257