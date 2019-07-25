حج / جمعية الكشافة تصدر الخرائط التفاعلية الإرشادية لخدمة الحجاج



الرياض 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واس

أصدرت جمعية الكشافة العربية

وأوضح قائد لجنة الخرائط الارشادية بالمعسكرات المهندس وليد خالد فلمبان أن المشاعر المقدسة والمنطقتين المركزية في مكة المكرمة والمدينة المنورة شهدت في حج هذا العام 1440هـ تغيرات في المسميات وبعض الفنادق والقطاعات الحكومية والأهلية وتم رصدها وتحديثها على الخرائط التي تم طباعتها ، مشيراً إلى أن عدد الطبقات التي اُستخدمت لرسم الخرائط على برامح الفوتوشوب تجاوزات 150 ألف طبقة ، وذلك للخروج بخرائط واضحة وسهل يتم التعامل معها بكل يسر وسهولة .

من جهته أكد المشرف العام على المعسكرات الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد أن الخرائط هذا العام صدرت في وقت قياسي بعد عمل مستمر ميداني ومكتبي منذ وقت مبكر قام به الفريق المعني بها ، بعد أن كانت تصدر في بداية شهر ذي الحجة ، مُشيراً إلى جهود فريق العمل في ذلك الإنجاز ، ومثمناً الدعم والمتابعة التي يجدها المتطوعين بالمعسكرات من معالي رئيس الجمعية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ .

// انتهى //

00:37ت م

0235



الرياض 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واسأصدرت جمعية الكشافة العربية السعودية ، ممثلة بمعسكرات الخدمة العامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، اليوم الخرائط التفصيلية والتفاعلية لمشعري منى وعرفات، والمنطقة المركزية للحرم المكي وحي العزيزية بمكة المكرمة، والمدينة المنورة بشكل كامل ، والمنطقة المركزية للحرم النبوي ، تمكّن ضيوف الرحمن من الاستفادة منها من خلال تحميل تطبيق الخريطة من موقع الجمعية الإلكتروني على الشبكة العنكبوتية www.scouts.org.sa ، والتي تحدد الاتجاه والموقع الذي يرغبه المستفيد .وأوضح قائد لجنة الخرائط الارشادية بالمعسكرات المهندس وليد خالد فلمبان أن المشاعر المقدسة والمنطقتين المركزية في مكة المكرمة والمدينة المنورة شهدت في حج هذا العام 1440هـ تغيرات في المسميات وبعض الفنادق والقطاعات الحكومية والأهلية وتم رصدها وتحديثها على الخرائط التي تم طباعتها ، مشيراً إلى أن عدد الطبقات التي اُستخدمت لرسم الخرائط على برامح الفوتوشوب تجاوزات 150 ألف طبقة ، وذلك للخروج بخرائط واضحة وسهل يتم التعامل معها بكل يسر وسهولة .من جهته أكد المشرف العام على المعسكرات الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد أن الخرائط هذا العام صدرت في وقت قياسي بعد عمل مستمر ميداني ومكتبي منذ وقت مبكر قام به الفريق المعني بها ، بعد أن كانت تصدر في بداية شهر ذي الحجة ، مُشيراً إلى جهود فريق العمل في ذلك الإنجاز ، ومثمناً الدعم والمتابعة التي يجدها المتطوعين بالمعسكرات من معالي رئيس الجمعية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ .// انتهى //00:37ت م0235

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / جمعية الكشافة تصدر الخرائط التفاعلية الإرشادية لخدمة الحجاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.