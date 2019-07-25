السعودية اليوم / امانة الطائف تزيل عددًا من المشوهات البصرية بالشفا



الطائف 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واس

أزالت أمانة الطائف ممثلة في بلدية الشفا الفرعية عدداً من المشوهات البصرية التي تمثلت في غرف من الصفيح وصنادق عشوائية للأغنام والماشية اقامها مخالفون بشكل غير نظامي مما تسببت في تشوية المظهر العام.

وأوضحت الأمانة أن فرع الشفا نفذ حملة ميدانية مكثفة على أشكال متنوعة من التشوه البصري ووجه إنذارات للمالكين بإخلاء المواقع وأخذ تعهدات بالإزالة العاجل, بالإضافة إلى إزالة البسطات العشوائية والغرف الصفيح وشبوك الأغنام التي تسببت في تشويه المظهر العام للمركز السياحي وعدم نظاميتها، إلى جانب أن أمانة الطائف نفذت حملات رقابية ميدانية وحملات اخرى لضبط التعديات والمخالفات ، تهدف بها إلى رفع كفاءة الخدمات المقدمة بالمناطق السياحية وسلامة المعروضات وعدم التعدي على الأراضي الحكومية البيضاء بها والتي سيتم استغلالها لاحقاً في مشاريع تنموية للمنطقة.

وبينت أن الحملات الرقابية الميدانية المختلفة تتم بشكل متواصل ومكثف خلال الفترة الحالية على كافة الأنشطة المتعلقة بالمستهلك، في ظل استمرار الإقبال السياحي الكثيف على المواقع والمرتفعات السياحية حتى نهاية موسم الصيف الحالي.

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23:35ت م

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