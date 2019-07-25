السعودية اليوم / سمو ولي العهد يعزي الرئيس المؤقت للجمهورية التونسية في وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية



جدة 22 ذو القعدة 1440هـ الموافق 25 يوليو 2019م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة فخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية ـ رحمه الله ـ وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، إنه سميع مجيب".

// انتهى //

23:13ت م

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جدة 22 ذو القعدة 1440هـ الموافق 25 يوليو 2019م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس محمد الناصر الرئيس المؤقت للجمهورية التونسية في وفاة فخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية.وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة فخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية ـ رحمه الله ـ وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، إنه سميع مجيب".// انتهى //23:13ت م0224

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