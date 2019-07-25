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2019-07-25 رسالة مهمة من الصحة للحجاج متابعات الخليج 365 - الرياض شدّدت الشؤون الصحية بمنطقة القصيم، على أهمية أخذ التطعيمات اللازمة قبل السفر لأداء فريضة الحج. Advertisements وقالت صحة القصيم، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إنه من الضروري أخذ التطعيم ضد الحمى الشوكية وضد الإنفلونزا الموسمية.









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