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رسالة مهمة من الصحة للحجاج

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2019-07-25

رسالة مهمة من الصحة للحجاج

متابعات الخليج 365 - الرياض

شدّدت الشؤون الصحية بمنطقة القصيم، على أهمية أخذ التطعيمات اللازمة قبل السفر لأداء فريضة الحج.

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وقالت صحة القصيم، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إنه من الضروري أخذ التطعيم ضد الحمى الشوكية وضد الإنفلونزا الموسمية.

 





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