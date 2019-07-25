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شكرا لقرائتكم سويفت يشهد إقبالًا مرتفعًا خلال شهر يوليو بالمملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
سويفت يشهد إقبالًا مرتفعًا خلال شهر يوليو بالمملكة
متابعات الخليج 365 - الرياض
شهد تطبيق سويفت الأسرع نموًا على مستوى تطبيقات المملكة، إقبالًا مرتفعًا خلال الشهر الحالي بعد تقديمه عرض cash back 50 وعرض التوصيل المجاني لعدة مطاعم مختارة، ويُعد التطبيق المفضّل لعملائه كونه يقدم خدمات لوجستية مميزة عن بقية تطبيقات التوصيل التقليدية؛ حيث تتجاوز خدماته عن توصيل الأطعمة إلى توصيل المواد الغذائية والمنتجات التجميلية؛ والصحية؛ والاستهلاكية.
ويُساهم تطبيق سويفت بدوره في تلبية احتياجات عملائه من خلال توفير سلسلة إمدادية تعمل على إيصال المنتج إلى العميل بجودةٍ عاليةٍ وبأوقاتٍ مناسبةٍ منذ استلام الطلب وحتى تسليمه.
وتشمل عروض سويفت أكثر من 100 مطعم على مستوى المملكة ويضم كبرى العلامات التجارية مثل: ماكدونالدز، هرفي، بيت الشواية، مايسترو بيتزا، جان برجر ويستمر العرض حتى نهاية شهر يوليو الحالي.
الجديد بالذكر أن تطبيق سويفت يقدم خدماته اللوجستية في ثلاث دول: السعودية، مصر، البحرين وتعمل إدارته التنفيذية على خُطط استراتيجية تُساهم في نمو قطاع التجزئة بالشراكة مع مختلف الأنشطة التي تُلبي احتياجات عملائه.
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