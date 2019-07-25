ارتفاع درجات الحرارة لأعلى مستوى في بريطانيا

2019-07-25

متابعات الخليج 365 - متابعة

ارتفعت درجات الحرارة اليوم في بريطانيا لمستويات قياسية لم يسبق تسجيلها خلال شهر يوليو منذ بدء السجلّات.

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وبلغت درجة الحرارة في مدينة كامبريدج 38.1 درجة مئوية مقتربة من أعلى المعدلات مطلقًا خلال شهر يوليو عند 38.5 بالمئة، وسبّب ارتفاع درجة الحرارة عرقلة في حركة السير والمواصلات حيث ألغت شبكة سكك الحديد عددًا كبيرًا من الرحلات بين المدن خصوصًا في العاصمة لندن ومنطقة جنوب شرق إنجلترا.

ودعت هيئة الصحة العامة في إنجلترا السكان إلى تناول كميات كافية من المياه والامتناع عن التعرض لأشعة الشمس لمدة طويلة.