الهلال الأحمر تعلن عن تدريب منتهٍ بالتوظيف

2019-07-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت هيئة الهلال الأحمر، عن حاجتها لاستقطاب خريجي (دبلوم) (الإسعاف وطب الطوارئ)، بالاتفاق مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ومركز الدراسات الصحية بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية.

وأكدت أن البرنامج يبدأ يوم الأحد بتاريخ 1440/12/17هـ الموافق 2019/08/18م، في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية (مدينة الرياض).

وبيّنت أن الشروط هي:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون حاصلاً على دبلوم في تخصص الإسعاف وطب الطوارئ لا تقل مدته عن سنتين.

3- أن يكون حاصلاً على تسجيل وتصنيف مهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في ذات التخصص.

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4- أن يكون لائق صحياً.

5- تسجيل المتقدم بياناته في بوابة العمل (طاقات) مع ضرورة إدخال الحساب البنكي (الآيبان).

6- ألا يكون المتقدم مسجلاً في نظام التأمينات الاجتماعية (موظف في القطاع الخاص).

7- ألا يكون المتقدم مسجلاً في نظام الخدمة المدنية (موظف في القطاع الحكومي).

8- ألا يكون المتقدم قد سبق له الاستفادة من أي برامج مدعومة عن طريق صندوق الموارد البشرية (هدف).

9- توقيع عقد التدريب والتسجيل للمرشحين للتدريب من قبل هيئة الهلال الأحمر السعودي على النظام الآلي للصندوق في مقر (هيئة الهلال الأحمر السعودي – الرياض – طريق الملك فهد).

وأفادت بأن التقديم متاح الآن وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1440/11/29هـ، من خلال الرابط التالي: (هنـا).