شكرا لقرائتكم الهلال الأحمر تعلن عن تدريب منتهٍ بالتوظيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الهلال الأحمر تعلن عن تدريب منتهٍ بالتوظيف
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت هيئة الهلال الأحمر، عن حاجتها لاستقطاب خريجي (دبلوم) (الإسعاف وطب الطوارئ)، بالاتفاق مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ومركز الدراسات الصحية بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية.
وأكدت أن البرنامج يبدأ يوم الأحد بتاريخ 1440/12/17هـ الموافق 2019/08/18م، في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية (مدينة الرياض).
وبيّنت أن الشروط هي:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- أن يكون حاصلاً على دبلوم في تخصص الإسعاف وطب الطوارئ لا تقل مدته عن سنتين.
3- أن يكون حاصلاً على تسجيل وتصنيف مهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في ذات التخصص.
4- أن يكون لائق صحياً.
5- تسجيل المتقدم بياناته في بوابة العمل (طاقات) مع ضرورة إدخال الحساب البنكي (الآيبان).
6- ألا يكون المتقدم مسجلاً في نظام التأمينات الاجتماعية (موظف في القطاع الخاص).
7- ألا يكون المتقدم مسجلاً في نظام الخدمة المدنية (موظف في القطاع الحكومي).
8- ألا يكون المتقدم قد سبق له الاستفادة من أي برامج مدعومة عن طريق صندوق الموارد البشرية (هدف).
9- توقيع عقد التدريب والتسجيل للمرشحين للتدريب من قبل هيئة الهلال الأحمر السعودي على النظام الآلي للصندوق في مقر (هيئة الهلال الأحمر السعودي – الرياض – طريق الملك فهد).
وأفادت بأن التقديم متاح الآن وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1440/11/29هـ، من خلال الرابط التالي: (هنـا).
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال الأحمر تعلن عن تدريب منتهٍ بالتوظيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.