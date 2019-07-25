الأحوال المدنية بالجوف تمدد فترة عمل المكاتب النسائية

2019-07-25

متابعات الخليج 365 - الجوف

بدأت الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة الجوف بتمديد فترة عمل المكاتب النسائية بالمنطقة، لإتاحة الفرصة لنساء المنطقة لاختيار الأوقات المناسبة لهن للتقديم على خدمات الأحوال المدنية وذلك ضمن حملة (هويتي انتمائي).

ويستمر تمديد عمل المكاتب النسائية بمنطقة الجوف حتى نهاية يوم الاثنين 4 / 12 / 1440هـ وذلك ضمن حملة (هويتي انتمائي)، التي تنفذها الأحوال المدنية بجميع مناطق المملكة، التي تهدف إلى توعية المرأة السعودية بأهمية بطاقة الهوية الوطنية النسائية كإثبات شخصي لها، وضرورة المحافظة عليها، وتقديم الخدمة للراغبات في إصدار الهوية الوطنية ممن أكملن السن القانوني.

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ويستقبل مكتب الأحوال المدنية النسائي بسكاكا المواطنات الراغبات في استخراج بطاقة الهوية الوطنية النسائية لأول مرة، من الأحد إلى الخميس من الساعة السابعة والنصف صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءً، ويوم السبت من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى الساعة الثالثة والنصف مساءً.

فيما يستقبل مكتب الأحوال المدنية النسائي في محافظة القريات المواطنات من الساعة السابعة والنصف صباحاً حتى الساعة الرابعة والربع مساءً، بينما يستقبل مكتب الأحوال المدنية النسائي في محافظة طبرجل المواطنات من الساعة السابعة والنصف صباحاً حتى الساعة الرابعة والربع مساءً، ويوم السبت من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى الساعة الثالثة والنصف مساءً.