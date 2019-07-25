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اكتمال جاهزية مدينة الحجاج بمنفذ الرقعي
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفر الباطن
أكد الأمير منصور بن محمد بن سعد، محافظ حفر الباطن جاهزية جميع القطاعات المدنية والأمنية لاستقبال ضيوف الرحمن في منفذ الرقعي، لافتًا إلى أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – تؤكد على بذل كل الإمكانات والخدمات على أكمل وجه لخدمة الحجاج في ظل الإمكانات التي سخرتها الحكومة الرشيدة، أيدها الله.
وأكد محافظ حفر الباطن، أن العمل سيكون متكاملًا بين جميع الجهات الحكومية ولن يكون هناك أي تقصير في تقديم كافة الخدمات لتوفير كل سبل الراحة للحاج لتمكينهم من الوصول إلى المشاعر المقدسة وحتى عودتهم إلى بلدانهم بعد أداء مناسكهم بيسر وسهولة.
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