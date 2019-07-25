فيديو وصور.. سيارات المسافرين تحاصر جامع النور بجازان

2019-07-25

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان

تجاهلت الجهات المعنية شكاوي المصلين من تضررهم من وجود عدد كبير من السيارات التي تم ركنها لفترات طويلة بداخل مواقف جامع النور في مدينة جازان، حيث تعود ملكية تلك السيارات للمسافرين، وذلك بعد مرور شهر على نشر “متابعات الخليج 365” تقريرًا تحت عنوان “شاهد بالصور.. سيارات المسافرين تحاصر جامع النور بجازان”.

ورصدت عدسة “متابعات الخليج 365”، مساء اليوم الخميس، من خلال عدة مقاطع فيديو، استمرار محاصرة جامع النور من قِبل عدد كبير من سيارات المسافرين منذ أشهر إلى يومنا هذا، في ظل تجاهل الجهات المعنية ذات الاختصاص وضع حلول عاجلة لوقف تلك الظاهرة غير الحضارية، وإنذار ملاك السيارات المخالفة المتوقفة لفترات طويلة حول الجامع.

توفير مواقف المدى الطويل:

من جهة أخرى طالب عدد من المواطنين هيئة الطيران المدني بتوفير خدمة مواقف الفترات الطويلة للسيارات بداخل مطار الملك عبدالله بجازان، بأسعار مقبولة، أسوة بمطارات المدن الكبرى التي وفرت تلك الخدمة واحتساب 3 ريالات للساعة لأول 24 ساعة، واحتساب الـ 24 ساعة الثانية بريالين للساعة، بينما يكون سعر الساعة في باقي المدة بريال.

وأشاروا إلى أن توفير خدمة مواقف الفترات الطويلة بمطار جازان سوف يسهم بشكل كبير بوقف ظاهرة ركن سيارات المسافرين بجوار المحال التجارية ومنازل السكان والجوامع التي تقع بالقرب من المطار.

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ويأتي ذلك بعد مرور شهر من رصد عدسة “متابعات الخليج 365” وجود عشرات السيارات متوقفة منذ فترة طويلة بداخل مواقف جامع النور، بالإضافة إلى وجود ازدحام واختناق مروري بين سيارات المصلين أثناء أوقات أداء الصلوات وخصوصاً صلاة الجمعة، حيث يواجه المصلون صعوبات كبيرة من أجل إيجاد موقف خالٍ وقريب من الجامع.

وشكا عدد من المصلين تضررهم من وقوف عدد كبير من السيارات لفترات طويلة بداخل مواقف جامع النور الواقع بطريق الملك عبدالعزيز في حي المطار والمقابل لمجمع هايبر بنده، حيث تعود ملكية تلك السيارات للمسافرين الذين قاموا بركن سيارتهم بمواقف الجامع عند سفرهم عبر مطار جازان.

وقال بعض المواطنين: إن وقوف تلك السيارات لفترة طويلة بداخل مواقف جامع النور الذي تم افتتاحه قبل أشهر يعد مشهداً غير حضاري، ويكشف عن غياب العقوبات على المخالفين، في ظل تزايد أعداد السيارات المتوقفة مؤخراً، وذلك بسبب عدم توفر مواقف طويلة المدى للسيارات بداخل مطار جازان؛ الأمر الذي يدفع المسافرين إلى ركن سيارتهم بجوار منازل السكان والمحال التجارية والمساجد القريبة من المطار.

وناشد الأهالي الجهات المعنية وعلى رأسها إدارة المرور وفرع وزارة الشؤون الإسلامية وهيئة الطيران المدني بجازان بإيجاد حلول عاجلة لوقف تلك الظاهرة غير الحضارية، وإنذار ملاك السيارات المخالفة المتوقفة لفترات طويلة حول الجامع، ووضع حدٍّ لذلك.

وتواصلت “متابعات الخليج 365” مع إدارة مرور منطقة جازان قبل عدة أسابيع من أجل الرد على الاستفسارات التي تم توجيهها إليهم، ولم يتم الرد على حتى يومنا هذا.