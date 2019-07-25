شكرا لقرائتكم خبر عن حائل: عناق الوفاء لأسر الشهداء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - متعب العواد (حائل)

الأبطال البواسل أحياءً كانوا أو شهداء في قلب القيادة، هذا ما أكدته صورة أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد وهو يُقدِّم العزاء في شهيدي الواجب العريف محمد الشمري، والجندي أول عبدالحميد العنزي ـ رحمهما الله ـ بعد استشهادهما في الحد الجنوبي دفاعاً عن الوطن.

فجسَّد عناق الأمير عبدالعزيز لأسر الشهداء عناق القيادة الرشيدة واعتزازها بتضحياتهم، بعد أن قدَّموا أرواحهم تلبية لنداء الوطن، ما يجعلنا نفاخر بمن سجلوا بدمائهم أسمى معاني الانتماء للدين والوطن.

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هكذا عكست الصورة الرئيسية في حائل اليوم مدى التلاحم والتعاضد والتآزر بين القيادة وأسر الشهداء، وقدَّمت صورة حقيقية لشهداء الواجب وشجاعتهم وبسالتهم في أداء واجباتهم الوطنية، نصرة للحق والعدل، ونجدة للأشقاء.

ونقل أمير منطقة حائل تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين لذوي شهيدي الواجب، سائلاً الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته.

ويأتي حضور واهتمام أمير المنطقة بأسر الشهداء ترجمة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وفاءً لهؤلاء الأبطال الذين سطروا ببطولاتهم أعظم صفحات العز والفخر للوطن وشعبه.